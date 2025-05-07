U 18 Yarı Final Grubu ilk maçında temsilcimiz Mimar Sinanspor Samsun Kadıköyspor ile 1-1 berabere kalırken üstün oyunu sonunda alınan bu beraberliğe üzüldü.

Sivas Spor Vadisi 1 nolu sahada oynanan maça Mimar Sinanspor kontrollü başladı ilerleyen dakikalarda oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Maçın 52. dakikasında Doğan’ın atıtğı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Bu golden sonra üzerine gelen rakibi önünde farkı üçe dörde götürecek net pozisyonlara giren temsilcimiz final paslarında doğru tercihi yapamayınca maçı bitirme fırsatlarından yararlanamadı.

Maçın 78. dakikasında savunmanın hatasından Samsun Kadıköyspor beraberlik golünü buldu. Son bölümde yeniden galibiyet için yüklenen Mimar Sinanspor baskısı sonuç vermeyince takımlar sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldılar.

Mimar Sinanspor bugün ikinci maçında saat 14’de Rize Kopuzlar Vakfıspor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bugünki maçı kazanması halinde yarın Samsunve Rize maçının sonucuna göre Samsun Kadıköyspor ile penaltı atışında finale yükselmek için mücadele edecek.