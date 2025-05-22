U 17 Final Grubunda şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Mimar Sinanspor beşinci maçından da galibiyet ile ayrılarak en yakın rakibinin on puan önünde yoluna namağlup devam etti.

Mimar Sinan sahasında oynanan maçta dört maçtan galibiyet ile ayrılan Mimar Sinanspor ligde ikinci durumda bulunan İskilipgücüspor karşısında da zorlanmadı ve rakibini 5-0 gibi farklı skorla yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluk yolunda namağlup devam etti. Mimar Sinanspor’u farklı galibiyete Enes iki, Utku, Mert ve Emre Ballıkaya’nın golleri ile ulaştı. Bu galibiyet ile Mimar sinanspor beş maçta 28 gol atarken kalesinde sadece bir gol yedi. 15 puan toplarken en yakın rakibi İskilipgücüspor ise 5 puanda kaldı.