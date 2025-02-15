Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 20. hafta maçında yarın Kırıkkale Yahşihanspor deplasmanında galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

Ligde dört maçtır üç puan sevinci yaşayamayan Mimar Sinanspor rakibi önünde kazanarak bu hasrete son vermek amacında.

Yarın saat 14’de Yahşihan Yenişehir Sentetik sahasında başlayacak maç öncesi Mimar Sinanspor’da eksik futbolcu bulunmuyor. Ligin ilk yarısında evinde rakibi ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalan Mimar Sinanspor rövanşı almak istiyor.

Mimar Sinanspor ligde 21 puanla onuncu sırada bulunurken Yahşihanspor ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

Hakem Maraş’tan

Kırıkkale Yahşihanspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçı Kahramanmaraş bölgesel hakemi Yanya Yenen yönetecek yardımcılıklarını ise Maraş’tan Gökhan Altundal ve Niğde’den Emine Erim yapacak.

Maçın dördüncü hakemide Maraş’tan Mehmet Gökçeli Maçta gözlemci olarak ise Metin Yiğit görev yapacak.