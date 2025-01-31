U 18 Liginde altıncı hafta maçları sonunda Mimar Sinan zirvedeki yerini korurken Osmancıkgücü ve Kültürspor takımları lideri takibini sürdürdü.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Mimar Sinanspor altıncı maçında Gençlerbirliği karşısında da gol şovunu sürdürdü ve rakibini ilk yarım saatlik bölümde bulduğu gollerle 7-1 gibi farklı skorla yenerek bu kategoride rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Mimar Sinanspor altı maçta attığı 45 gole karşılık kalesinde sadece üç gol gördü.

Osmancıkgücü haftaya aynı puanla girdiği Sungurlu Belediyespor önünde gol düellosunu 4-3’lük skorla kazanarak ikinci sıraya kadar yükseldi. Kültürspor ise Buharaspor karşısında 5-1 galip gelerek lideri takibine devam etti. İskilipspor ise Hattuşa deplasmanında üç puanı üç golle alarak sıralamada bir basamak yükseldi.

Ligde ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak. Lider Mimar Sinanspor ikinci sıradaki takipçilerinden Osmancıkgücüspor önünde ilk yarıyı kayıpsız lider kapatmak konuk takım ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.

Haftanın diğer kritik maçında ise Sungurlu Belediyespor zirveye tutunmak adına sahasında Kültürspor önünde kazanmak için mücadele edecek.