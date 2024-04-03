SMA Tip-1 hastası Elanur Aydoğdu, sağlığına kavuşmak için destek bekliyor.

Ölümcül kas hastalığı nedeniyle kendi başına oturamayan, yürüyemeyen ve yemek yiyemeyen Elanur’un gün geçtikçe nefes almakta dahi zorlandığını söyleyen anne Esmehan Aydoğdu, kızının günlük yaşantısını fizik tedavi ile sürdürebildiğini ve konuşamadığını belirtti.

Kampanyanın bitmesine 3 ay kaldığını ve tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların yüzde 73’ünün toplandığını kaydeden Esmehan Aydoğdu, “Evladım hastalığı sebebiyle rahat bir şekilde nefes alamıyor ve gün geçtikçe kaslarını kaybediyor. Bu hastalık yüzünden vücudunda şekil bozukluğu oluştuğu için korse ve aspire cihazı afo ayakkabılar kullanıyor. Kas zayıflığı sebebiyle emekleyemiyor, katı yiyecekle beslenemiyor, basit sözcükler dışında konuşamıyor, desteksiz oturamıyor” dedi.

Anne Aydoğdu, Ankara Balgat’ta yaşadıklarını kendisinin aslen Osmancık’a bağlı Fındık Köyünden, eşinin ise Amasya Hamamözü’nden olduğunu belirterek, “Evladımın yaşayabilmesi için yurtdışındaki maliyeti 1 milyon 820 bin dolar olan ve Türkiye'de bulunmayan zolgensma gen tedavisini alması gerekiyor. Tedavi masrafını toparlayabilmek için Valilik izinli bir kampanya yürütüyoruz. Valilik izni bitmesine son 3 ayımız kaldı. Ankara Valiliği tarafından başka izin hakkı verilmiyor. Kızımızın yaşayabilmesi için desteklerinize çok ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında hayırsever halkımızın zekat ve fitrelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elanur’a yardım kampanyasına, Saat Kulesi civarında bulunan yardım standına nakit, Ziraat Bankası Alıcı: Esmehan Aydoğdu, TR 73 0001 0013 9548 2463 7250 13 hesabına yardımda bulunarak yada, ELANUR yaz 2225'e (Vodafone, Turkcell), ELANUR yaz 2528'e (Türk Telekom) 1SMS:20 TL karşılığında mesaj göndererek destekte bulunabilirisiniz.