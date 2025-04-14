Çocuk hikaye yazarı Damla Demiralay Karagöz, Kütüphaneler Haftası kapsamında Çorum İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an Kurslarında “Yazarından Masal Atölyesi” etkinliği düzenledi.

5F9Fc612 7Ee3 4Ca3 B507 710Bbd8F4E07Masal atölyesinde Damla Demiralay Karagöz ile buluşan minikler, yazarlık mesleğiyle tanışarak farklı bir meslek grubunu öğrenip, kendi kütüphanelerine imzalı kitaplarını almış oldular.

İstiklal İlkokulu’nda otizm farkındalık etkinliği İstiklal İlkokulu’nda otizm farkındalık etkinliği

5B24A8Ff 9A17 486D 82C3 Dccdf52BecbaMasal atölyesinde, yazarlık mesleğini, ilistratörlük (resimleme) mesleğini, yayınevlerinin görevleriyle ilgili farkındalık kazanan öğrenciler etkileşimli şekilde yazarından masal dinleme fırsatı da buldular.

Editör: Murat Çetin