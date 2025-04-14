Çocuk hikaye yazarı Damla Demiralay Karagöz, Kütüphaneler Haftası kapsamında Çorum İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an Kurslarında “Yazarından Masal Atölyesi” etkinliği düzenledi.

Masal atölyesinde Damla Demiralay Karagöz ile buluşan minikler, yazarlık mesleğiyle tanışarak farklı bir meslek grubunu öğrenip, kendi kütüphanelerine imzalı kitaplarını almış oldular.

Masal atölyesinde, yazarlık mesleğini, ilistratörlük (resimleme) mesleğini, yayınevlerinin görevleriyle ilgili farkındalık kazanan öğrenciler etkileşimli şekilde yazarından masal dinleme fırsatı da buldular.