Gelecek hafta başından itibaren motorinin litresine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.

Sözcü'nün sektör kaynaklarından aktardığına göre 29 Ocak Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam gelecek.

Motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.

Benzinde pazartesi gecesi yeni zam beklenmiyor.

Motorin ve benzinin litresi ne kadar?

Yeni zamla motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41,62 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de 42,53 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38,38 TL, Ankara'da 39,04 TL, İzmir'de 39,25 TL seviyesinde.