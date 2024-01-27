Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ve DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile görüşen Vali Dağlı, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum’da yürütülmekte olan proje ve yatırımların değerlendirildiğini vurguladı.

Vali Dağlı’nın dikkat çeken ziyareti Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) İDDK Başkanı Muhammet Fatih Dağlı’ya oldu.

TUSAŞ ziyaretinde Çorum’un savunma sanayi sektörüne yönelik üretim potansiyelinin değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca TUSAŞ tarafından üretilen savunma sanayi ürünlerinin maketlerinin yer aldığı bölüm incelendi.