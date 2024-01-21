1 Ocak 2024'te başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödeme döneminin tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

31 Ocak 2024'e kadar ödenmesi gereken MTV borçları, mükellefler tarafından Dijital Vergi Dairesi'nde MTV ödeme alanından plaka, TC kimlik numarası ya da Sahiplik Belge Tarihi bilgilerinden biri girilerek görüntülenip ödenebilecek.

Ödemelerin Dijital Vergi Dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından gece 02:00 ile 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların kartlarıyla, banka havalesiyle, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ya da PTT şubelerinden yapılması gerekiyor.