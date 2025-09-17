Minikler ve Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Alaca Belediyespor kulübü sporcuları Belediye Başkanı Şerif Aslan’ı ziyaret etti.

26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Alaca Belediyespor’dan Ömer Faruk Ünverdi 63 kiloda Ahmet Cengiz Öcalan 57 kiloda Ali El Mustafa ise 40 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Üç sporcu ve antrenörleri Bülent Asa ile birlikte Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında antrenör Bülent Asa katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdi ve Belediye Başkanı Aslan’a destekleri için teşekkür etti.

Başkan Aslan ise ilçe gençliğinin spora yönelmesi ve spor tesislerine gelmesi için her türlü desteği verdiklerini bundan sonrada vermeye devam edeceklerini belirterek Muay Thai Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Aslan bu başarılarının diğer gençlere örnek olacağını ve daha fazla çocuğu spora yönlendireceğini belirterek ‘Bizlerde sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için ilimizden gelen desteği bundan sonrada vermeye devam edeceğiz’ dedi.