Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenecek Yağlı Güreşler 28 Eylül pazar günü yapılacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından organize edilecek güreşler 28 Eylül pazar günü Akçalı Mesire Alanında saat 10’da başlayacak.

Sungurlulu Başpehlivan Ünal Karaman’ın organizesindeki Sungurlu Yağlı Güreşlerinde 32 başpehlivan ile birlikte değişik boylarda 500 civarında güreşcinin mücadele etmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu’ya yakışır bir güreş olması için çalışmalara şimdiden başladıklarını belirterek tüm güreş severleri 28 Eylül’de Sungurlu Akçalı mesire alanına davet etti.