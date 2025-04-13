Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Çorum 9. Olağan Çorum İl Kongresi’ne katıldı.

Dün akşam Devlet Tiyatro Salonu'nda çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen kongrede BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şunları söyledi;

“Dostunuz Gazze'yi tatil köyü yapmak istiyor, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görüyor”



ABD Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili övgü dolu şeyler söyledi. Trump, ‘Benim iyi bir dostum var’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı bir programda Trump'la ilgili olarak ‘Benim dostum’ dedi. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan huzurlarınızda ricada bulunacağım; dostunuz Gazze'yi tatil köyü yapmak istiyor, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görüyor. ABD ve İsrail tarihinde bir ilk, Donald Trump ‘Kudüs İsrail'in başkentidir’ dedi. Bu dostluk hadisesine Amerika’da Dışişleri Bakanlığı yapmış Henry Kissinger’in sözünü hatırlatarak nokta koymak istiyorum. Kissinger, ‘Amerika'yla düşmanlık tehlikelidir ama dostluk ölümcüldür’ diyor.

Sayın Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz ama bunu meşrulaştıran ana muhalefetin kendisi”



Ana muhalefete sorsan anayasanın, cumhuriyetin, kanunların bekçisi… Ama anayasaya göre üçüncü kez aday olamayacak bir cumhurbaşkanı adayının adaylığını da meşrulaştıran kendileri. Bugün anayasamızı açıp baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olamaz ama bunu meşrulaştıran, ‘Gel hadi yarışalım’ diyen ana muhalefetin kendisi oluyor.

“Ana muhalefet en kritik anlarda AKP’nin ve Erdoğan’ın işine gelen şeyler yapıyor”



Şimdi bir ana muhalefet var ve bu ana muhalefet Türkiye'de evet biz de gözlemliyoruz, haksızlığa uğruyor, belediyelerde haksızlığa uğruyor, siyaset yapma imkanları kısıtlanmaya çalışılıyor. Biz bunları görüyoruz ama bu muhalefet dönüyor dolaşıyor, iş kritik bir yere geldiği zaman nedense devamlı AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelen şeyler yapıyor. Bakın Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, iktidarıyla da muhalefetiyle de aynı yolda ilerleyen, iki tane yan yana konvoyla giden araba. Rota aynı, yön aynı, hedef aynı."