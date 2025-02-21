Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, emeklinin açlıktan süründüğünü, esnaf ve asgari ücretlinin ise geçinemediğini belirtti.

“Emekliye, asgari ücretliye fazla harcama yapmasın diye maaşını az veriyoruz” şeklinde yapılan açıklamalara tepki gösteren DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Kendilerine gelince maaşlarını katmerli yükseltiyorlar bırakın maaşı ölüm parasını bile dünyanın parası alıyorlar. Götürecekleri 2 metre kefen onların ölüleri bile para yapıyor bizim ne ölümüz ne dirimiz insanca yaşamayı hak etmiyor. Adalette, insanı öldüren, tacizde bulunan, vergi kaçıran, kadın cinayeti yapan, memleketi soyan dışarıda geziyor eleştiren içerde yatıyor, ne farkımız kaldı Esat’tan, Saddam’dan söyler misiniz bana. Bizim ülkemizde de buna ses çıkartması gereken, muhalefet yumuşama evresi geçiriyor, çalışma mekanizması bozulmuş sertleşme özelliğini kaybetmiş kendi canı derdine düşmüş, tutturmuşlar İmamoğlu Başkan olsun diye yatıyorlar kalkıyorlar başka bir dertleri yok. Bakıyorsun odalara, borsalara, konfederasyonlara her birinin başındaki zatlar en az 20 yıllık başkan ve idareciler onlarda kendilerine üye olan esnaf ve zanaatkarları soyup soğana çeviriyorlar birisi çıkıp da üyelerinin hakkını savunmuyorlar. İktidarda, odalarda, derneklerde, konfederasyonlarda eleştiriye gelemiyorlar” dedi.