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Merkez Büyükdivan Köyü Muhtarı Servet Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan köyde kullanılmak üzere ikinci el iş makinası talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dilekçe yazan Muhtar Aksoy, kullanılmış ekskavatör istedi.

Dilekçesinde, “Köyümüz Çorum’a 40 km’dir. Köyümüzün nüfusu 550’dir. Köyümüzde yaşlı insanlar çoğunlukta olduğundan dolayı sık sık cenazemiz oluyor.

Mezarlığımız taş ve sert topraktan oluşmaktadır. Mezar kazmak ve kanalizasyonlar tıkandığında kullanmak için köyümüze bir adet iş makinası gereklidir” ifadelerine yer veren Muhtar Aksoy, kendilerine yardımcı olunmasını talep etti.