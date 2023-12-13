Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle bazlı şok uygulamalara devam ediyor. 

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 06 - 13 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 2 bin 286 şahsın GBT kontrolü yapılırken 8 aranan şahıs yakalandı.

2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tüfek olmak üzere toplam 7 adet ateşli silahın ele geçirildiği uygulamalarda, 13 adet tabanca fişeği ve 19 adet av fişeği olmak üzere 32 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, 149 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Lavinia 8’inci şubesini AHL Park AVM’ye açtı Lavinia 8’inci şubesini AHL Park AVM’ye açtı

484 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 28 araç sürücüsüne toplamda 171 bin 983 TL idari para cezası kesildi. 