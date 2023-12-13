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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle bazlı şok uygulamalara devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 06 - 13 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 2 bin 286 şahsın GBT kontrolü yapılırken 8 aranan şahıs yakalandı.

2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tüfek olmak üzere toplam 7 adet ateşli silahın ele geçirildiği uygulamalarda, 13 adet tabanca fişeği ve 19 adet av fişeği olmak üzere 32 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, 149 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

484 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 28 araç sürücüsüne toplamda 171 bin 983 TL idari para cezası kesildi.