Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanlığına seçilen Yıldırım Külcü, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti.

Yıldırım Külcü’yü ve yönetimini tebrik eden önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, görevlerinde başarılar diledi.

Muhtarları şehirde yaşayan her bir vatandaşın eli-ayağı, gözü-kulağı olarak gördüğünü, gerek milletvekilliği gerekse belediye başkanlığı yaptığı dönemde muhtarlarla müstesna bir bağının olduğunu belirterek, onlardan gelen hiçbir talebi geri çevirmediğini söyledi.

Külcü, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Genel kurulda muhtarlarımızın büyük teveccühü ile seçimi kazanan Çorum Köy Muhtarları Derneğinin yeni başkanı Deliler Köyü muhtarımız Yıldırım Külcü kardeşim ve yönetimi ziyaretime geldiler. Nazik ziyaretleri için sevgili başkan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum.

‘MUHTARLARIMIZDAN GELEN TALEPLERİ ÇEVİRMEMEK İÇİN HASSASİYET GÖSTERDİM’

Gerek milletvekilliğimiz gerekse Belediye Başkanlığımız döneminde tüm muhtarlarımız ile çok müstesna bir bağım olmuştur. Onları her daim şehrimizde yaşayan her bir kardeşimin eli-ayağı, gözü-kulağı olarak görmüşümdür. Muhtarlarımızın her birini sessiz insanların sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak değerlendirmişimdir. Bu sebeple muhtarlarımızdan gelen hiçbir talebi geri çevirmemek için azami hassasiyet gösterdim.

‘SAĞLIKLI İLİŞKİ KURMAK İÇİN SİYASETÇİ İÇİN MUHTARLAR BİR AYNADIR’

Toplumla sağlıklı ilişki kurmak isteyen siyasetçi ve kamu yöneticileri için muhtarlar bir yol arkadaşı, bir aynadır. Çünkü onlar sokaktaki, mahalledeki, köydeki insanın uzanıp tutabileceği en yakın devlet elidir. İnsanımızın derdine çare olan, vatandaşımızın müşkülünü gideren, devletimizin şefkat eli, tatlı dilidir.

Onun için muhtarlarımızla her buluşmayı, her görüşme, her sohbet imkanı bir hasret giderme; milletimizin meselelerini, sevinçlerini, hüzünlerini, geleceğe dair düşüncelerini, görüşlerini paylaşma ve istişare etme fırsatı olarak görüyorum.

‘SESİMİZ DE SESSİZLİĞİMİZ DE BU SEVDAYA OLAN SADAKATİMİZDENDİR’

Her fırsatta ifade ettiğim üzere biz bu şehre sevdalısıyız. Sesimiz de sessizliğimiz de bu sevdaya olan sadakatimizdendir. Şehrimiz için yapabileceğimiz daha çok işimiz var. Bu şehirde taş üstüne taş koyan herkese de müteşekkiriz. Muhtarlarımızla gidilecek daha çok yolumuz yapılacak daha çok işimiz var. Bu anlamda köy muhtarları derneğimizin yeni başkanı ve yönetiminin kıymetli hizmetler yapacağına olan inancımı da özellikle ifade etmek isterim. Kendilerini tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”