Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Koca, 35 bin sağlık personeli alımına da değindi.

"35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak"

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak.

"Mülakat yok, adaylar eşit koşullarda yarışacak"

Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.

"Şimdiden hayırlı olsun"

15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."