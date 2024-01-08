Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento Muhabirleri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, yerel seçimde AK Parti'nin dün duyurduğu İBB adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.

"İSTANBUL'DA ADAY GÖSTERMEME EĞİLİMİNDEYİZ"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Destici, yerel seçimlere de değindi. AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin de konuşan Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum." dedi.