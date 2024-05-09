Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeni seçilen muhtarlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, İl Başkan Yardımcıları Furkan Murat Köse, Ercan Erten ve Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç’tan oluşan heyet Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini ilettiler.