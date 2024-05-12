Dodurga’da bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmelerinde çalışan 88 işçi, madende toprak kayması riski bulunduğu iddiasıyla işletme yönetimi tarafından 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı. Maden ocağında 55 kişi çalışmaya devam ederken ücretsiz izne çıkarılan 88 işçinin sendikalı olması dikkat çekti.

CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, maden ocağına giderek işçilerin eylemine destek verdi.

“Emeği sömüren düzene karşıyız” diyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, işçilerin 6 ay ücretsiz çıkarılmasının onların haklarını almadan istifa etmesini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Maden ocağında eylemdeki işçilerle görüşen Mehmet Tahtasız daha sonra İşletme Müdürü Mehmet Ali Kargı ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, “İşçi emeğinin üzerinden kim fazladan kazanç elde etmeye çalışıyorsa biz ona karşıyız. İşletmeler de sizin haklarını veriyorsa biz onların da yanındayız. Emekten işçiden alın terinden yanayız. Burası çalışmaya elverişli değilse 88 kişi işten çıkarılırken 55 kişi neden çalışıyor? Bunların hesabını soracağız. Konuyu Meclis gündemine de taşıyacağız” diye konuştu.

‘İŞÇİLERİN TAZMİNATLARI ÖDENMELİDİR’

Maden ocağı işletmecisinin işçileri 6 ay gibi uzun bir süre ücretsiz izne çıkarmasının doğru olmadığını ifade eden Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen raporla maden ocağında kayma ve çökmeler olduğu ifade edilmiş. Ancak bu rapor işçilerin talebine rağmen kendileriyle paylaşılmamış. Çıkarılan işçilerin hepsi sendikalı. Sendikalaşmaya karşı değiliz dediler. O zaman işçinin karşısına çıkın işçilerin tüm yasal haklarını vereceğinizi söyleyin. Böyle olursa ayrılmak isteyen de kendi rızası ile ayrılır. Ama 6 ay ücretsiz izne çıkarılarak işçiler yıpratılmaya çalışılıyor. Bu insanların çoluğu çocuğu var. 6 ay boyunca nasıl geçinecekler? İstifa ederek tazminatlarını almasınlar isteniyor. İşçilerimizin mücadelesinde yanlarındayız.”

‘KALEYİ TERK ETMİYORUZ’

İşçiler adına konuşan Hakkı Kılıç ise, “Kaleyi terk etmiyoruz. Sendika öcü gibi sendikalı işçi vebalı gibi görünüyor. 6 günlük bir yasal süremiz var ama biz imzalamak istemiyoruz. Eylemdeyiz. Ocakta kayma ve çökme olduğu söylendi. Tüm arkadaşlar dilekçe yazdık raporu görmek istedik. Ama bize raporu göstermekten imtina ediyorlar. 6 ay boyunca ne yiyeceğiz. Evimiz var çocuklarımız var” diye konuştu. (Haber Merkezi)