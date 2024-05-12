AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Annelerimiz, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, merhamet, hoşgörü ve mutluluğumuzun kaynağı, en değerli varlığımızdır” dedi.

KOŞULSUZ SEVGİLERİ VAR

“Toplumumuzun temelini oluşturan, aile yuvasını, fedakârlıklarıyla bir arada tutarak bir huzur adasına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” diyen Yusuf Ahlatcı, “Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsalidir” ifadelerini kullandı.

HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ

Yusuf Ahlatcı, Anneler Günü mesajında şunları kaydetti: “Sevgili Peygamberimizin, “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere Filistin'de evlatlarını yitiren, yürekleri yanan tüm annelerimizin acılarını en kalbi duygularla paylaşıyor, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyor, evlatları ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu hayırlı ömürler diliyorum.