Sinop’ta düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Basketbol Yarı Final Grubunda Mustafa Kemal Ortaokulu grupta çapraz maçını kazanarak Türkiye finallerinde mücadrele etmeye hak kazandı.

Okullararası Küçük Erkekler Basketbol Grup Birinciliği Sinop’ta yapıldı. Çorum temsilcisi Mustafa Kemal Ortaokulu Ankara, Tokat ve Amasya temsilcileri ile birlikte A grubunda yer aldı. Kayra Kancı, Gökdeniz Irmak, Alperen Kahraman, M.Sarp Alacalı, Mustafa Doğan, Ali Eymen Çalışkan, A.Eymen Şahin, Taha Yiğit, Yusuf Talha Yıldırım, Uğur Buğra Çınar, Efe Dursun Altunkaya ve Umut Baran Karabacak’lı kadrosu ile ücadele eden Çorum temsilcisi grupta oynadığı ilk maçında Tokat’ı, ikinci maçında ise Amasya’yı mağlup etti. Üçüncü maçında Ankara’ya mağlup olan Mustafa Kemal Ortaokulu grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamladı.

Final Grubuna yükselen üçüncü takımı belirlemek için B grubunun ikincisi Amasya ile çapraz maça çıktı. Bu maçı da 79-54 kazanan Mustafa Kemal Ortaokulu Sinop grubunun en iyi ikincisi olarak Türkiye finallerine yükselmeyi başardı.