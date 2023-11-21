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Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adaylığını bugün gerçekleştireceği açıklamayla ilan edecek

Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanlığında saat 15.00’da düzenleyeceği basın toplantısı ile Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığını kamuoyu ile paylaşacak.

Muzaffer Külcü, Kadeş Meydanında bulunan AK Parti İl Başkanlığında yapacağı basın açıklamasına tüm Çorum halkını davet ederek, “Kıymetli kardeşlerim; Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığımızı kamuoyu ile paylaşmak için düzenleyeceğimiz basın açıklamasında sizleri de yanımızda görmekten onur duyarım” dedi.