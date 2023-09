Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi numara 239 (Oto Galericiler Sitesi hastane karşısı) adresinde faaliyet gösteren Pınar Teknoloji Tasarım Koleji ismini MY Teknoloji Tasarım Yazılım Lisesi olarak değiştirdi.

İsim değişikliği ve yenilenen yüzüyle hizmete giren MY Teknoloji Tasarım Yazılım Lisesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi açılış töreni düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti önceki dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Pınar Eğitim Kurumları – MY Kolejleri Kurucusu Murat Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MY Kolej Çorum Eğitim Koordinatörü Erol Tonga;” Biz okulumuzda hayal kuran gençler yetiştiriyoruz.” dedi

Hayal gücünün her zaman bilimin önünde olduğunu ifade eden Tonga; “Biz de hayal kuran geçler yetiştirmek istiyoruz. Yazılım sayesinde dijital sistemler birbiriyle iletişim kurar. Ve telefon, tablet, televizyon ortaya çıkar. Selçuk Bayraktar’ın annesi bir yazılımcıydı. Aşkla okuduğumuz İstiklal Marşımız 571 hece ve 1453 harften oluşuyor. Yani Mehmet Akif iyi bir kodlamacıydı. Yazılım harikası Apple firması 4 Türkiye ekonomisi bedelindedir. Bir makinenin yazılımı size aitse o makine yerli, özgün. Parçaları nereden gelirse gelsin ülkemizde üretiliyorsa artık o makine milli olur. Şimdi bu bağlamda teknoloji, tasarım, yazılım lisesi ne kadar önemli bir lisedir. Bu liseyi şehrimize kazandıran kurucumuz hocamız Murat Yıldırım beyefendiye teşekkür ederiz. Bir teşekkür de şehrimizin göz bebeği okulumu kendisine fidanlık yaptığımız Ahmet Ahlatcı beyefendiyedir.” şeklinde konuştu

Pınar Eğitim Kurumları – MY Kolejleri Kurucusu Murat Yıldırım ise yaklaşık 33 yıldır Çorum’da eğitim sektöründe hizmet verdiklerini söyledi.

1992 yılında Çorum’a ilk özel okulu açtıklarını belirten Yıldırım; “Biz her öğrencimizin, önce kendi kararlarını alabilecek güven ve şuura sahip olmasını istiyoruz. Onlara doğru tartmada yardımcı olacak bir terazi kazandırmayı hedefliyoruz. Dünya, geçmişte olduğu gibi bugün de bu topraklardan çıkacak yeni bir bakış açısına ihtiyaç duymaktadır. Kendinden emin, doğruyu yanlışı ayırabilen, milletine sadık ve ufku geniş bir neslin mimarları olmayı, daha bu eğitim serüvenine çıkarken kendimize hedef bildik. Bize çok şeyler katan bu vatana olan borcumuzu, işte burada, okul sıralarında ödemeye çalışıyoruz. 1991 yılında Çorum’da başlayan bu serüven, binlerce gencimizi içine alan büyük aileye dönüşmüş, nice başarılara imza atmıştır. Bilimden sanata; spordan olimpiyatlara ve sergilere uzanan geniş bir yelpazede; şehir, bölge, ülke ve dünya şampiyonluklarımız bizleri bir yandan gururlandırıyor, diğer yandan da yeni başarılar için heyecanlandırıyor. Yaklaşık 30 senelik tecrübemizde, artık öğrencilerimizin evlatlarını aynı sıralarda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’mizin birçok ilinde, yine tamamı eğitimci olan yerel ortaklarımızla bu güçlü aileyi büyütmeye çalışıyoruz. Böylece hem yerel ihtiyaçların farkına varıyor hem de kurumsal yapımızın ve eğitim tecrübemizin imkânlarını tüm memleketimizle paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı

Programın devamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti önceki dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaparak MY Teknoloji Tasarım Yazılım Lisesi’nin Çorum ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerin hazırladığı sergi alanı gezildi.

MY Kolej Çorum Eğitim Koordinatörü Erol Tonga, sergiyi gezen protokol üyelerine MY Teknoloji Tasarım Yazılım Koleji öğrencilerine herhangi bir Anadolu Lisesinde verilen derslerin yanı sıra Photoshop, İndesign, 3D Max, Solidworks, Autocad Dijital Tasarım, Temel imalat işlemleri ve isteğe bağlı olarak C#, Oyun geliştirme, Python, Yapay Zekâ, Algoritma yazılım derslerinin verildiğini, donanımı yüksek bireyler yetiştirdiklerini anlattı.

Programın sonunda Ahlatcı Holding Altın Rafinerisinde kullanılan matrix gemvision program öğrenme-uygulama laboratuvarı açılışı gerçekleştirildi.