Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor maçında ilk golüne imza atan Nalepa üst üste ikinci haftada da gol sevinci yaşadı.

Geçen hafta Altay deplasmanında takımının ikinci golünü atan Nalepa Adanaspor maçında da henüz 8. dakikada gol sevinci yaşadı.

Savunma arkasına atılan topa Thomas ile birlikte hareketlenen Nalepa tecrübeli futbolcudan önce hamle yaparak topu aldı ve önce kaleci Ferhat’tan kurtuldu açısını kaybetse bile çapraz pozisyonda yerden sert bir vuruşla takımı Adanaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Nalepa attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.