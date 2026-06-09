Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu'nun 19. Olağan Genel Kurulu, federasyona bağlı oda başkanları ve delegelerin yoğun katılımıyla Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Federasyon yönetimine girerek Çorum’da bir ilki daha gerçekleştirdi.

Genel Kurulun Divan Başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil yaptı. Genel Kurula Çorum’dan Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Sungurlu Madeni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Kor ve Oda yöneticileri tam kadro katıldı.

Genel kurulda federasyonun faaliyet raporları görüşülerek değerlendirilirken, esnaf ve sanatkârların mesleki sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. Delegelerin görüş ve önerilerinin paylaşıldığı toplantıda, sektörün gelişimine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Divan Başkanı Hakan Demirgil, Genel Kurulun ülkemize, federasyona ve madeni eşya sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, alınan kararların camiaya katkı sağlamasını diledi.

Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Federasyon Başkanı Hayrettin Yıldırım katılımın oldukça yoğun olduğu Genel Kurul’da tüm delegelerin oyunu alarak güven tazeledi.

Hayrettin Yıldırım Başkanlığı’ndaki Federasyon Yönetimi ise şu isimlerden oluştu: ‘’Necmettin Uzun, Muhittin Doğan, Mustafa Geç, Uğur Tüfekçi, Celal Açık, Ayhan Kabaali, Mehmet Ünlügül, Emre Muti, Ömer Topuz, Hasan Eyefçi, Mehmet Çete ve Mete Kaya.’’

Çorum Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, kendisini federasyon yönetimine layık gören Federasyon Başkanı Hayrettin Yıldırım’a teşekkür ederek, esnaf teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine değindi.

Uzun, üstlendiği bu görevin yalnızca şahsına verilmiş bir sorumluluk değil, federasyona bağlı tüm oda başkanlarının, yöneticilerinin ve üyelerin ortak gücünün ve birlik ruhunun bir yansıması olduğunu söyledi.

Yeni dönemde Çorumlu oda üyesi esnafın sorunlarının çözümü, haklarının korunması ve sektörün gelişimi adına daha etkin çalışmalar yürütme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Necmettin Uzun, ‘’Federasyonumuza bağlı tüm odalarımızın ve üyelerimizin taleplerini her platformda güçlü bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz. Bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz herkese sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.

(Haber Merkezi)