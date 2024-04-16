Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Işıktepe Sokak'ta bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Anne Rufina K. (32), 2 yaşındaki oğlu Umut Ali'ye mama yedirmeye başladı. Bu sırada küçük çocuğun nefes borusuna mama kaçtı. Nefessiz kalan bebeği gören anne 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.