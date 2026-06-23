İskilip Danışmend Fen Lisesi Genç Bakış dergisinin ilk sayısı çıktı.

Okul Müdürü Uğur Güçlü’nün imtiyaz sahibi olduğu ve editörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selda Almacı’nın yaptığı Genç Bakış dergisi öğrencilerin kaleminden çıkan şiirler, röportajlar, kitap ve film incelemeleri, okul faaliyetleri, karikatürler ve birbirinden değerli içeriklerle gençlerin duygu, düşünce ve hayallerine ışık tutuyor.

11/A sınıfı öğrencilerinin katkıları ile hazırlanan dergide ayrıca öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sosyal yönlerini ortaya koyan çalışmalara yer veriliyor. Okulda gerçekleştirilen etkinlikler, özel röportajlar ve öğrencilerin özgün eserleriyle hazırlanan dergi okul kültürünün ve ortak emeğin önemli bir ürünü olarak dikkat çekiyor.