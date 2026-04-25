Çorum'da İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) öncülüğünde Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla ‘Gazze İçin Tek Yürek’ mitingi düzenlendi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hürriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar sloganlarla İsrail’in saldırılarını kınadı ve Filistin halkının yanında olduklarını haykırdı.

Mitinge AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayp Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan İFAM Çorum Şube Başkanı Dr. Mehmet Polat, “Günümüzün Ebu Cehili Netanyahu ve Trump’tır” dedi

Polat; “Nasıl ki Bedir’de Allah Ebu Cehil’in karargahını nasıl yeksan ettiyse gün gelecek Allah’ın inayetiyle Netenyahuların, Trumpların, Birleşmiş Milletlerin, emperyalistlerin karargahı da yok olacak. Netenyahu’nun, Trump’ın sonu da Firavun gibi olacak. Bir taraftan İran’ı vuruyorlar, bir taraftan Yemeni, Irak’ı vuruyorlar. Onlar zannediyor ki Müslümanları bitireceğiz. Nasıl ki peygamber efendimize Mekke’nin fetih yolu açıldıysa gün gelecek Kudus’ün, Mescid-i Aksa’nın fetih kapıları da açılacak Allah’ın inayetiyle.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Siyonist İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ve Müslümanlar için dua edildi.