İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin fahri hemşehrimiz olarak ilan edilmesinin ardından yeni bir fahri hemşehrimiz daha oluyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’ın fahri hemşehimiz olmasına karar verdiği bildirildi.

Arca Futbol Kulübü’nü Süper Lig’e taşıyan Savaş Balçık için başlatılan ‘fahri hemşehrilik’ hareketine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın destek verdiği açıklandı.

Milletvekili Kaya, "Çorum'umuza bu tarihi gururu yaşatan Savaş Balçık Başkanımıza 'Fahri Hemşehrilik' unvanı verilmesi, kadim şehrimizin vefakar duruşunun en güzel nişanesi olacaktır" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kaya, Arca Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesinin sadece bir spor başarısı olmadığını; kentin tanıtımına, ekonomisine ve vizyonuna devasa bir katkı sağladığını belirterek, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:

SAVAŞ BALÇIK’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Savaş Balçık Başkanımız, ilk günden beri sergilediği vizyoner yönetim, mali istikrar ve memleket sevdasıyla takımımızı adım adım zirveye taşımıştır. Çorum'un adını Süper Lig devlerinin arasına yazdırarak hemşehrilerimizin göğsünü kabartmıştır. Kendisi artık sadece başarılı bir kulüp başkanı değil, tüm Çorumluların gönlünde taht kurmuş bir Çorum sevdalısıdır. Bu büyük emeğin ve başarının taçlandırılması gerektiğine inanıyorum.”

SAVUNMA SANAYİSİ YATIRIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Savaş Balçık’ın şehre katkılarının sadece yeşil sahalarla sınırlı kalmadığınI, sanayi ve üretim alanında yatırımları bulunduğunu hatırlatan Kaya, "Savaş Başkan, sadece sporda değil, savunma sanayisinde gerçekleştirdiği vizyoner yatırımlarla da Çorum’umuza çok ciddi bir marka değeri kazandırmıştır. Şehrimizde sağladığı istihdam olanaklarıyla yüzlerce gencimize iş kapısı açmış, aş sunmuş, Çorum ekonomisinin can damarlarından biri olmuştur. Üreten, istihdam sağlayan ve Çorum’u yerli ve milli savunma sanayisinde marka haline getiren bir iş insanına vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur."dedi.

‘AŞGIN’LA GÖRÜŞTÜM, SICAK BAKIYOR’

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile konuyu bizzat görüştüğünü aktaran Kaya, Başkan Aşgın’ın da Savaş Balçık’a fahri hemşehrilik verilmesi fikrine çok sıcak baktığını ve bu vefa hareketini desteklediği bilgisini paylaştı.

SAVAŞ BALÇIK ARTIK BİZDEN BİRİ

Kaya, kulübün Süper Lig'e çıkışıyla şehirde oluşan birlik ve beraberlik ruhunun bozulmaması gerektiğini tavsiye ederek; "Savaş Başkan buraya sadece bir futbol takımı değil, koca bir şehrin hayalini, inancını taşıdı. Fabrikalarıyla aş sağladığı, takımıyla gurur yaşattığı bu şehirde resmi olarak da Çorumlu ilan edilmesi, onun bu topraklara olan bağlılığını daha da perçinleyecektir. Yolumuz Süper Lig'de açık olsun, efsane başkanımıza şükranlarımı sunuyorum."