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KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Çorum Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut Şube Başkanı Nevzat Veldet güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlanan genel kurula Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, ile Tüm Bel Sen üyeleri katıldı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Veldet; “Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizini yaşadığımız bu günlerde, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı karşısında yaşanan çaresizliğin, hepimizin yüreğini dağlayan bir drama neden olduğu zamanları yaşıyoruz.” dedi

‘Sendika olarak 4688 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığından bu zamana kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve demokratik, her türlü hak ve özgürlüklerin konuşulacağı, işveren ile eşit koşullarda ve özgür şartlarda pazarlık edebileceğimiz grev hakkı olmazsa olmaz sayılan gerçek toplu sözleşme düzenini savunmuştur, savunacaktır.’ diyen Veldet; “Yaşanan süreç ise grev hakkıyla göstermelik desteklenmeyen pazarlık yaşanan kamu taraflı masalarında, yandaş sendikayla göstermelik sözleşme süreçleri, emekçilerini hükümetlerin tek dayatmalarına mahkum edildiği süreçtir. Bu taraflı yandaşlı düzende kayıplarımız artarak büyümüştür. Bu yüzden yapılması gereken 4688 sayılı yasanın ülkemiz anayasası ve taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelere uygun olarak tek düzenlenmesidir. Hükümet tarafından verilen sözler tutulmalı, kamuda iş alımlarında, görevde yükselmelerde, mülakat derhal kaldırılmalıdır. Tüm kamu emekçilerinin en düşük ek göstergesi 3600 olmalıdır.” ifadelerini kullandı

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Nevzat Veldet başkanlığındaki Tüm Bel-Sen yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Şahin Çal, Kenan Şahin, Burhan Keklik, Naki Demirci, Tülay Türkeri, Ufuk Cancanoğlu”

Denetleme Kurulu; “Muharrem Gökmen, Oğuzhan Balakan, Kerep Karakuş, Ahmet Tarhan Türkeri, Zeycan Gezici”

Disiplin Kurulu; “Mahmut Emin Kafkas, Rıza Çiftci, Ahmet Öksüz, Halil İbrahim İşitmen, Serdar Çalışkan.”

Genel Merkez Delegeleri; “Nevzat Veldet, Kenan Şahin.”