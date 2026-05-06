Çorum Valiliği, Sungurlu’daki KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan zehirlenme şüphesine ilişkin resmi açıklama yaptı.

Açıklamada, Sungurlu ilçesindeki yurtta 05.05.2026 tarihinde akşam yemeği tüketen bazı öğrencilerde bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin görüldüğü belirtildi. Öğrencilerin 06.05.2026 günü saat 08.10’dan itibaren Sungurlu Devlet Hastanesi’ne başvurmaya başladıkları ifade edildi.

Saat 17.30 itibarıyla toplam 77 öğrencinin hastaneye başvurduğu, başvuruların tamamının ayaktan olduğu bildirildi. Tedavi edilen 35 öğrencinin taburcu edildiği, tüm öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati risk bulunmadığı vurgulandı.

Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından su numunelerinin alındığı, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ise yemek numunelerini analiz edilmek üzere Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderdiği kaydedildi.

Ayrıca süreç kapsamında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Valilik tarafından ise idari soruşturma başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.