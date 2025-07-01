Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, uzun süredir Türkiye’de forma giyen deneyimli forvet Emeka Eze transferinde sona geldi.

Pendikspor sosyal medya hesabından Emeka Eze'ye teşekkür ederken, Eze'nin önümüzdeki günlerde Bolu'daki kampa katılması bekleniyor.

28 yaşındaki Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon Pendikspor formasıyla 13 gol kaydetmişti.

Türkiye kariyerinde Adanaspor, Keçiörengücü, İstanbulspor, Eyüpspor ve Pendikspor gibi takımların formasını terleten Eze, golcülüğü ve tecrübesiyle Çorum FK’nın hücum gücüne önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.