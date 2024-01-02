Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı Yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel şartların yanı sıra, özel şartları da dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı Şartları

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (15/03/2024) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak,

ç) Tablo 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve Tablo 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak.