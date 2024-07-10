Memura yapılan zammın ardından emekli maaşına zam gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki günlerde milyonlarca kişinin beklediği haber için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın bir araya geleceği öğrenildi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ YUKARI ÇEKİLEBİLİR"

Konuya ilişkin konuşan AK Partili bir yetkili, "Emekliye seyyanen zam mümkün görünmüyor, en düşük maaş yukarı çekilebilir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ ZAM İÇİN ÇÖZÜM ARAMAYA BAŞLADI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Memur emeklisine de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam verilecek. Kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler ise 10 bin lira almaya devam edecek. Bu durum tepki çekerken AK Parti kurmayları, milletvekilleri ve yerel yönetimlerden gelen geri bildirimlerin ardından çözüm arayışına başladı.

İLK FORMÜL "MAKAS DARALMASI" NEDENİYLE OLMADI

İlk aşamada kök maaşlar artırılarak en düşük maaşın 12 bin lira seviyelerinde belirlenmesi üzerinde duruldu. Ancak en düşük maaşın üzerinde alan ve uzun yıllar prim ödeyen emeklilerle en düşük maaş düzeyindeki emekliler arasındaki makas daralacağı için bu formüle şüpheyle yaklaşıldı.

İKİNCİ FORMÜLÜN YÜKSEK MALİYETİ BULUNUYOR

Bunun yerine 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında bir seyyanen zam yapılarak makas korunurken en düşük maaş seviyesinin yukarı çekilmesi çalışıldı. Ancak bu bütün SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması anlamına geleceği için, Hazine'ye ve sosyal güvenlik sistemine çok yüksek maliyet üretecek bir formül olarak değerlendirildi.

ZAM İÇİN ÜÇÜNCÜ BİR FORMÜL ARANIYOR

Bu çerçevede hem kök maaş sorununu çözecek hem de Hazine'ye yükü çok fazla olmayacak bir çözüm arayışının devam ettiği öğrenildi. Gözler şimdi 4 ismin yapacağı toplantıya çevrildi.