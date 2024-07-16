AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı.

Güler en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağını belirtti. Güler "Bu düzenlememizin toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayısı içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması halinde Temmuz ve Aralık ayı dönem içerisinde 3 milyon kişi etkilenecek. Bütçeye maliyeti 33 milyar TL'dir." dedi.

Yurt dışı çıkış harcı da 500 TL'ye çıkarıldı.