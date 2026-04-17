Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi tarafından Akşemseddin Camii’nde Cuma namazına müteakip okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua edilerek, gıyabi cenaze kılındı

Gıyabi cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Fatih Özüyağlı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu Sen İl Temsilcisi Emir Dağaşan, Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Eğitim Bir Sen İl Temsilciliği tarafından Akşemseddin Cami önünde basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi ve okullardaki saldırı protesto edildi.