Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Profesör kadrosuna resmen atandı.

Sağlık Müdürü Zehir’in yeni kadrosuna atanmasından kaynaklı kadro görev işlemleri tamamlanıncaya kadar 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren İl Sağlık Müdürlüğü görevine vekâleten Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş’ın görevlendirildiği bildirildi.

Mustafa Demirer imzalı habere göre, Sağlık Müdürü Zehir’in Hitit Üniversitesi’nde bulunan akademik kadrosu bundan böyle Samsun Üniversitesi’ne geçmiş oldu. Zehir’in akademik kadrosunu Samsun’da bırakırken, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü görevine 3 yıllığına yeniden atanmak için Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalamak amacıyla girişim başlattığı öğrenildi.

