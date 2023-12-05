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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde davranışlarıyla yaşıtlarına örnek olan öğrenciler, akıllı saat ile ödüllendirildi.

Oğuzlar Ortaokulu ve Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin kişisel gelişimlerini hızlandırmak amacıyla akademik başarının yanı sıra okul içi etkinliklerde rol alan öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş öncülüğünde başlatılan proje kapsamında okul idarecileri, öğretmenleri ve idari görevlileri, öğrencileri bir ay boyunca gözlemleyerek, temizlik, düzen, saygı, çalışkanlık, duyarlılık, uyum gibi kriterler üzerinden puan verdi.

Kasım ayı boyunca yapılan gözlemin ardından en yüksek puanı alan Oğuzlar Ortaokulu 8-A öğrencisi Latif Çolak ve Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu 5-A öğrencisi Medine Nur Yankun ayın öğrencisi seçildi.

Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Oğuzlar Altınkoz Tesisleri'nde ağırladığı iki öğrenciye akıllı saat hediye etti.

Okul Müdürü Gümüş, AA muhabirine, çalışmanın öğrencileri örnek birer birey olmaya teşvik ettiğini söyledi.

Öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal gelişimlerini de önemsediklerini dile getiren Gümüş, her ay gözlem yaparak örnek öğrenciler belirleyip, bütün öğrencileri çalışmaya dahil etmek istediklerini kaydetti.