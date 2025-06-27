Çatak Tabiat Parkında doğayla iç içe ailenizle vakit geçirebileceğiniz hem kafe hem de restoran bölümüyle hizmet veren Şelale Park Kafe ziyaretçilerini bekliyor.

Temiz hava eşliğinde serpme kahvaltı ve ızgara çeşitleriyle tüm halkın hizmetinde olduklarını belirten Çatak Tabiat Parkı Tesisleri İşletmecisi Lütfi Tekin, “Alanımız da mangal ve semaver yakmak serbesttir. Alanımız aynı zamanda halkımızın güvenliği ve sağlığı için devamlı haşerelere karşı ilaçlanmaktadır. Çatak Tabiat Parkı İşletmeleri olarak tüm halkımıza hizmet etmekten onur duyarız” dedi.