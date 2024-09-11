Çorum'da eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim görmelerini sağlamak ve okul çevrelerinde olumsuzluk yaşanmaması amacıyla, çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

Polis ekipleri tarafından sabah 07.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde; 129 okul çevresinde 91 ekip, 190 personel katılımıyla 314 iş yeri, 66 okul yanı park denetlendi, bin 264 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 108 araç kontrol edildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, okul ve çevrelerinde güven ve huzur ortamının sağlaması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin tüm eğitim öğretim dönemi süresince aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.