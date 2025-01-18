Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliğinde kızlarda Alaca Ortaokulu erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu takımları şampiyon oldu.

8 kız ve 8 erkek toplam 16 takımın mücadele ettiği yıldızlar masa tenisi il birinciliğinde 64 sporcu yarıştı.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Alaca Ortaokulu, Medina Aykaç, Elif Göçer ve Irmak Halaç’dan oluşan takımı ile final maçında Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nu yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu Yıldırım Beyazıt’ın ikincilik kupasını aldığı il birinciliğinde Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu üçüncü olurken Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise sekiz okulun mücadelesi sonunda 23 Nisan Ortaokulu Yiğit Hüseyin Subaşı, Ahmet Çelik ve Ahmet Eren İlhan’dan oluşan kadrosu ile grup ve eleme maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Özel Çorum TED Koleji Ortaokulu takım halinde ikincilik kupasını alırken Yavruturna Ortaokulu üçüncülük maçını kazanarak kürsüye çıkarken Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortokulu ise dördüncü oldu.

Final maçlarının ardından düzenlenen törenle okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi.