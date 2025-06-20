Çorum Öğretmen Akademilerinin kapanıl programına katılmak üzere Çorum’a gelen Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile bir araya gelen Ömer Faruk Yelkenci, Çorum’daki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci’ye teşekkür etti.