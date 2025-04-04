Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulunda sivil savunma servis eğitimi ve tatbikat gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetlere karşı bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması ile tahliye süreçlerinin etkin ve düzenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara kapsamlı ve hayati bilgiler aktarıldı. Eğitim programının ardından, edinilen bilgilerin pratikte uygulanabilmesi için tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, deprem ve yangın senaryoları üzerinden tahliye prosedürleri uygulamalı olarak anlatılarak, katılımcılara kriz anlarında doğru hareket etme becerisi kazandırıldı. Gerçekçi senaryolar eşliğinde yürütülen tatbikat, acil durum yönetimi açısından önemli bir deneyim sundu.

