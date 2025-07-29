Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, karısı ve kızını öldürdüğü tabancayla intihar etti. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye tabancayla ateş etti.

KIZI VE EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Verimli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler karı, koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.