Çorum FK’nın kalecilerinden Onur Tekin Bayburtspor ile anlaştı.

Kırmızı Siyahlı takımda şampiyonluk yaşayan Onur Tekin daha sonra bir çok kulüpte forma giydikten sonra bu sezon başında Somaspor ile anlaştı.

Tecrübeli file bekcisi ligin ikinci yarısı için Somaspor’dan ayrılmıştı.

Yaptığı görüşmeler sonunda Onur Tekin Bayburtspor ile sözleşme imzaladı.

Bayburtspor Onur Tekin ile birlikte Karaman FK ‘dan Özdilek Yıldızhan, Ümraniyespordan Yusuf Saitoğlu, İKAS Eyüp Spordan Can Bayırkan, Vanspor F.K dan Mehmet Can Davarcıoğlu ve Geredespor’dan Deniz Pamuk’u renklerine bağladı.