Tekvando Gençler Milli Takım Teknik Direktörü hemşehrimiz İlhan Aşkın, son günlerde hakkında çıkan asılsız söylentilere sert tepki gösterdi.

‘HELAL KAZANCIN KUTSALLIĞINI HER ZAMAN KORUDUM’

Hakkında antrenörlerin emek ve haklarını gözetmediği, müsabakalarda kazanılan ödüller üzerinden şahsına menfaat sağladığı, 2 milyon lira rant elde ettiği yönünde bilinçli olarak iftiralar atıldığını belirten İlhan Aşkın, “Öncelikle açık ve net şekilde ifade ediyorum. Hayatım boyunca kimsenin hakkına el uzatmadım. Emeğin, alın terinin ve helal kazancın kutsallığını her zaman korudum. Rabbim bana kimsenin hakkını yemek gibi bir günahı nasip etmesin.” dedi.

‘ONURSUZ, KİŞİLİKSİZ, MÜFRETİLER…’

“Bu iftiraları kasıtlı olarak üretenler, onursuz, kişiliksiz ve müfteri kişilerdir” diyen Aşkın, “Ancak burada asıl üzüntüm, bu mesnetsiz dedikodulara iyi niyetle inanan dost, arkadaş ve meslektaşlarımadır. Sizler beni tanıyorsunuz. Geçmişte olduğu gibi bugün de böyle kirli işlere tevessül etmedim, etmeyeceğim” açıklamasında bulundu.

Aşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Buradan en net şekilde kamuoyuna deklerasyonumu yapıyorum. Kim olursa olsun, kim bana “antrenörlerin hakkını yedi, parasını zimmetine geçirdi” diye tek bir ispat, tek bir belge ortaya koyarsa o an görevimi bırakmaya antrenörlüğümü yakmaya, spor camiasından çekilmeye, namusum ve onurum üzerine söz veriyorum.

‘İSPATLAMAYAN NAMUSSUZDUR’

İspatlamayan kişilerde en namussuz en karaktersiz en onursuz kişilerdir. İspatlayamayanlar ise, bundan böyle kamuoyunda “dedikoducu, alçak ve müfteri” olarak anılacaktır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Benim tek güvencem alnımın akı, emeğimin doğruluğu ve dostlarımın vicdanıdır.

Taekwondo Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu’nun yanında ve desteklemeye sizlere rağmen devam edeceğim. Mevcut iktidar ve muhalefetten bilinçli üretilen dedikodulara inanma yerine bana sorarsanız doğruyu benden birinci elden öğrenebilirsiniz. Hala dedikodu çıkarmayı bilinçli olarak devam edenler en alçak en onursuz kişilerdir.”