Düvenci Beldesi’nde Berat Demirten isimli öğrenci camide bulduğu 10 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.

Berat Demirten camide bulunduğu esnada yerde lastiğe sarılmış bir şekilde 10 bin 500 lira fark etti.

Demirten, paranın sahibine ulaştırmak için arkadaşlarıyla Düvenci Belediyesi’ne giderek Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’a parayı teslim ettiler.

Paranın belde halkından 91 yaşındaki Hasan Budak’a ait olduğu belirlendi.

Hasan Budak da parayı bulan Demirten’e teşekkür ederek harçlık verdi.