Çorum Spor Gazetecileri tarafından düzenlenen 28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ikinci hafta bu akşam siyah grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak siyah grupta ilk maçta saat 18.30’da Bolat Harita takımı ile Çorum Sürücü Kursu karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçında Düvencispor karşısında 6-1 gibi farklı skorla galip gelerek ilk haftanın liderliğini ele geçiren Çorum Sürücü Kursu ilk haftayı bay geçen Bolat Harite ile karşılaşacak. Çorum Sürücü Kursu liderliğini sürdürmek Bolat Harita ise iddialı başlangıç yapmak için rakibi önünde kazanmak isteyecek.

Günün ikinci maçında ise saat 20’da Düvencispor ile Çopraşıklı Deli Kadir takımları karşılaşacak. İlk maçından 4-2 galibiyet ile ayrılarak iddiasını ortaya koyan Çopraşıklı Deli Kadir bugün ikinci maçıda kazanarak ilk iki yolunda avantajı ele geçirmek istiyor. Düvencispor ise rakibi önünde ilk puan yada puanlarını almak için mücadele edecek. Grupta ikinci haftayı Nurkaya Group bay geçecek.