Buharaspor Kadın futbol takımı büyüklerin ardından U 17 liginin hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı ve antrenörü Fatih Atlı büyükler liginde mücadele eden takımın kazandığı tecrübe ile U 17 liginin hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Fatih Atlı U 17 kadınlar liginin grup ve fikstürlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek ‘Çorum’u her platformda en güzel şeklinde temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. U 17 liginde de Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için mücadelemiz sürüyor. Her birey bizim için değerli ve özeldir. Çorum’da kadın futbolunun öncüsü olmaya devam edeceğiz ve yeni sporcular kazandırmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımıza tümÇorumluların desteklerini beklemekteyiz’ dedi.